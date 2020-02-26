Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес26.02.2020 /Сряда/от 09.00 ч до 13.00ч поради авария ще бъде нарушено водоподаването в района по пътя за с. Бяла и част от бул„Тракия„ .ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.