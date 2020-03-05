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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Учениците от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" първи на традиционната щафета за 3 март
Отборът на Езиковата гимназия във възрастовата група 8-10 клас в състав:
Татяна Дамянова Начева
Карина Георгиева Иванова
Синтия Кънчева Кънчева
Росица Костова Кондова
Яни Монев Стоянов
Акън Исмаилов Вейзов
Ивайло Иванов Златев
Преслав Дамянов Валилев
София Николаева Николаева
спечели традиционната щафета по случай 3 март.
Призовото второ място спечели и отборът във възрастова група 11-12 клас в състав
Емил Георгиев Карамийски
Яни Монев Стоянов
Светлин Христов Иванов
Станислав Станимиров Станков
Татяна Дамянова Начева
Ребека Георгиева Жекова
Елисавета Радославова Радева
Карина Георгиева Иванова
Поздравяваме всички участници и им желаем и бъдещи успехи!