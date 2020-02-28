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БАБА МАРТА

28 февруари 2020 15:42, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24
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Ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен поздравиха децата от ДГ "Вержин и Хаик Папазян" с пристигането на Баба Марта и настъпващата пролет. С много песни и стихотворения те им пожелаха да бъдат весели и жизнерадостни като слънцето, бързи и смели като вятъра, усмихнати и трудолюбиви като пчеличките.

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