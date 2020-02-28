РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЦИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

В очакване на Баба Марта първокласниците от СУ "Йордан Йовков" показаха своето творческо въображение в изработването на червено-белите пролетни символи за здраве, плодородие и изобилие.

С широки усмивки и добро настроение сръчно увиваха бели и червени конци, преплитаха бяла и червена прежда и сътвориха своята мартеница.

Нека всички бъдат здрави, бели и червени и като мартеничките засмени.

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