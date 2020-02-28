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Честита Баба Марта!

28 февруари 2020 18:20, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 29 минути, брой четения: 11
Честит празник

Баба Марта е един от най-почитаните български обичаи,запазил се от древността до наши дни. На първи март си подаряваме мартеници, символ на здраве и щастие, мир и любов. С огромно желание и много настроение учениците от 2. „в” клас при ОУ „Елисавета Багряна” изготвиха табла, за да отбележат празниците – 1-ви март и 3-ти март, с които поздравяват всички.

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