Прекъсване водоподаването на кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.02.2020г.(събота) до отстраняване е прекъснато водоподаването на кв."Надежда".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.