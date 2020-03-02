Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 7

Днес, 02.03.2020 /понеделник/ поради авария до болница "Амброаз Паре" е перекъснато водоподаването в част от квартал "Даме Груев" до 12:30ч. "ВиК - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.