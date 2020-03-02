Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес, 02.03.2020 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на улица ул."Гаговец" до 12:30ч. "ВиК - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.