СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на тържествата по случай 3 март - Национален празник на Република България по програма, която ще откриете в прикачения файл.

Нека отново бъдем заедно!

Файлове