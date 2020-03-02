Общински съвет-Сливен поздравява митрополит Иоаникий за рождения му ден

Общински съвет - Сливен преди 48 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 18

Ваше Високопреосвещенство,

Позволете ми от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен да Ви поздравя по повод личния Ви празник – 81-ви рожден ден.

Вие сте истински пример, не само за духовен водач, но и за мъдрост и съпричастност към хората.

Приемете благопожеланията ни за крепко здраве и продължавайте да ни водите с дълбоката си вяра и устрем към добротворство!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен