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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Общински съвет-Сливен поздравява митрополит Иоаникий за рождения му ден

02 март 2020 14:17, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Общински съвет - Сливен преди 48 минути, брой четения: 18
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Ваше Високопреосвещенство,

Позволете ми от мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен да Ви поздравя по повод личния Ви празник – 81-ви рожден ден.

Вие сте истински пример, не само за духовен водач, но и за мъдрост и съпричастност към хората.

Приемете благопожеланията ни за крепко здраве и продължавайте да ни водите с дълбоката си вяра и устрем към добротворство!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен

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