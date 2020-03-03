Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 18

Днес 03.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването на с.Селиминово до 15.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.