Прекъсване на водоподаването в с.Младово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 03.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването на с.Младово до 16.30 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.