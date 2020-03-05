Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.03.2020г.(четвъртък) до 22:00ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Кулцохор"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.