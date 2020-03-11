Прекъсване водоподаването на бул.Банско шосе

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес 11.03 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването на бул. "Банско шосе"-индустриална зона до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.