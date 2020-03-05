ВАЖНО ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ!

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ДГ "Детски рай" преди 15 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 24

Уважаеми родители,

уведомяваме ви, че предвид заповедта на министъра на здравеопазването детската градина ще продължи да работи. Моля да проявяваме отговорност за здравето на децата. При необходимост и намален състав ще се работи на сборни групи. Отсъствието на децата от подготвителните групи ще бъдат служебно извинени .

Дора Янкова,

Директор на ДГ "Детски Рай"