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КЛУБ "Млад Възрожденец" към ДГ "Детски Рай" - Сливен

05 март 2020 21:02, Доника Петрова (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 63
клуб "Млад Възрожденец"

Днес децата от клуб "Млади възрожденци", при детска градина "Детски рай" , град Сливен отбелязаха Освобождението на България при своите приятели от читалище "Дружба". Децата поздравиха читалището със стихотворения и танц за България, а топлото посрещане и непринудената драматизация на приказка със сладкодумната Краси Абрамян, разглеждането на книжки и сътворени творби от златните ръце на леля Живка и Ники, направиха деня ни вълнуващ и незабравим.

Благодарим Ви!

Снимки

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