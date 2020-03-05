КЛУБ "Млад Възрожденец" към ДГ "Детски Рай" - Сливен

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

Днес децата от клуб "Млади възрожденци", при детска градина "Детски рай" , град Сливен отбелязаха Освобождението на България при своите приятели от читалище "Дружба". Децата поздравиха читалището със стихотворения и танц за България, а топлото посрещане и непринудената драматизация на приказка със сладкодумната Краси Абрамян, разглеждането на книжки и сътворени творби от златните ръце на леля Живка и Ники, направиха деня ни вълнуващ и незабравим.

Благодарим Ви!

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