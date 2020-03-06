Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Надежда"

06 март 2020 08:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 11

Днес 06.03 /петък/ поради ремонтни работи на главен водопровод е прекъснато водоснабдяването в квартала до 10.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 