Прекъсване водоподаването в кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 11

Днес 06.03 /петък/ поради ремонтни работи на главен водопровод е прекъснато водоснабдяването в квартала до 10.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.