Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Днес 06.03 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от квартала до 15.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.