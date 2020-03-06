Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

РАЗЛИЧНИЯТ ЧАС ПО ИСТОРИЯ

06 март 2020 14:22, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 40 минути, брой четения: 14
Снимка 1

Музеят е място, където всеки може да види и научи много интересни и любопитни неща. Точно това се случи и с петокласниците, които за час се потопиха в загадъчния свят на траките. Разгледаха предмети, свързани с ежедневието и ритуалите на древните обитатели на родния ни край - одрисите. А накрая имаха възможността по забавен начин да демонстрират наученото.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 10Снимка 11
« предишнаследваща »


 