РАЗЛИЧНИЯТ ЧАС ПО ИСТОРИЯ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 40 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 14

Музеят е място, където всеки може да види и научи много интересни и любопитни неща. Точно това се случи и с петокласниците, които за час се потопиха в загадъчния свят на траките. Разгледаха предмети, свързани с ежедневието и ритуалите на древните обитатели на родния ни край - одрисите. А накрая имаха възможността по забавен начин да демонстрират наученото.

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