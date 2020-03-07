Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 8

Днес 07.03 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването на с.Селиминово до 10.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.