Инженер от Общинска администрация-Сливен с поредно стихотворение по повод Международния ден на жената

Община Сливен преди 27 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 16

За поредна година по повод Международния ден на жената, инженер Калин Минчев от Общинска администрация-Сливен написа стихотворение, посветено на представителите на нежния пол. То е озаглавено ,,С топли чувства”, с което авторът изразява своите уважение и признателност.

Честит празник, мили дами!