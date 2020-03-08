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Инженер от Общинска администрация-Сливен с поредно стихотворение по повод Международния ден на жената

08 март 2020 09:34, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 27 минути, брой четения: 16
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За поредна година по повод Международния ден на жената, инженер Калин Минчев от Общинска администрация-Сливен написа стихотворение, посветено на представителите на нежния пол. То е озаглавено ,,С топли чувства”, с което авторът изразява своите уважение и признателност.

Честит празник, мили дами!

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