Поздравление на Областния управител за Осми март

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Уважаеми дами,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с празника! Вие сте любовта и топлината у дома, вдъхновението и трудолюбието в професията.

Бъдете здрави, обичани и щастливи!

Нека всеотдайността Ви бъде щедро възнаграждавана с признание и уважение!

Честит Осми март!

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен