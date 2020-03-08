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Поздравление на Областния управител за Осми март

08 март 2020 11:25, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Снимка: интернет

Уважаеми дами,

 

За мен е удоволствие да Ви поздравя с празника! Вие сте любовта и топлината у дома, вдъхновението и трудолюбието в професията.

Бъдете здрави, обичани и щастливи!

Нека всеотдайността Ви бъде щедро възнаграждавана с признание и уважение!

 

Честит Осми март!

 

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен

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