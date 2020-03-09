Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

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Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

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