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Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

09 март 2020 13:20, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 27

Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

Файлове

Заповед № РД-11-12-002 от 09.03.2020 [81.8KB]

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