Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре и с.Чокоба

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 8

Днес 10.03 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в селата до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.