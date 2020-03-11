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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

11 март 2020 10:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28

Днес11.03 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв.Клуцохор -блоковите до 15.00 ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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