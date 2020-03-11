Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Днес11.03 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв.Клуцохор -блоковите до 15.00 ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.