Удължаване грипна ваканция

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Със заповед на кмета Стефан Радев се удължава ваканцията за учениците от община Сливен. Дните 12-ти и 13-ти март са обявени за неучебни с цел превенция на риск от разпространение на вирусни инфекции.

Учебните занятия ще бъдат възстановени по график в понеделник, 16.03.2020г.