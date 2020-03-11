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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удължаване грипна ваканция

11 март 2020 18:41, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 31

Със заповед на кмета Стефан Радев се удължава ваканцията за учениците от община Сливен. Дните 12-ти и 13-ти март са обявени за неучебни с цел превенция на риск от разпространение на вирусни инфекции.

Учебните занятия ще бъдат възстановени по график в понеделник, 16.03.2020г.

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