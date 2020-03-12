Прекъсване водоподаването в района на ул."Д.Кавалджиев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.03.2020г.(четвъртък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Д.Кавалджиев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.