Прекъсване водоподаването на част от с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.03.2020г.(четвъртък) до 13.00 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на част от с.Селиминово-горната част.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.