Нарушено водоподаване в с.Трапоклово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.03.2020г.(Сряда) до 17.00 ч.ще бъде нарушено водоподаването на с.Трапоклово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.