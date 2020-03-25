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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в Индустрялна зона- Банско шосе„ Ямболско шосе„.

25 март 2020 09:24, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 8

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.03.2020г.(Сряда) до 13.00 ч. е възможно нарушено водоподаването в района на Банско шосе- Самуиловско шосе и Ямболско шосе.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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