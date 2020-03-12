ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ!

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

Уважаеми родители, информираме Ви, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у учениците, същите ще бъдат настанявани в медицински кабинет, а вие ще бъдете уведомени да вземете децата си от училище.