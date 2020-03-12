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ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ!

12 март 2020 12:59, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 65
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Уважаеми родители, информираме Ви, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у учениците, същите ще бъдат настанявани в медицински кабинет, а вие ще бъдете уведомени да вземете децата си от училище.

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