Още 20 души, пристигнали от Италия, са под домашна карантина

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Още 20 души са под домашна карантина от 11 март в Сливен и областта. По данни на РЗИ – Сливен, всички са пристигнали от Италия. Сред тях има и чужденци.

Към 14 ч. на 12 март общо 88 лица са под домашна карантина в Сливенска област. Наблюдението на българските граждани се извършва от общопрактикуващите лекари, а на чужденците – от РЗИ.