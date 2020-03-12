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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още 20 души, пристигнали от Италия, са под домашна карантина

12 март 2020 14:39, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 39

Още 20 души са под домашна карантина от 11 март в Сливен и областта. По данни на РЗИ – Сливен, всички са пристигнали от Италия. Сред тях има и чужденци.

Към 14 ч. на 12 март общо 88 лица са под домашна карантина в Сливенска област. Наблюдението на българските граждани се извършва от общопрактикуващите лекари, а на чужденците – от РЗИ.

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