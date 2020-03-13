ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 112 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 112

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че в сайта на ОУ „Елисавета Багряна“ град Сливен е създадена секция ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ откъдето можете да се информирате за уроците и темите по учебни предмети.

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ:

Издателство Бит и техника http://www.bititechnika.com/

https://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

Издателство ПРОСВЕТА

Информация за начина на достъпване на електронните учебници ще намерите на този сайт: www.e-prosveta.bg

В помощ на седмокласниците http://www.prosveta.bg/uchim

Издателство КЛЕТ

www.klett.bg

бутони Електронни учебници/Свободен достъп.

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline