Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВАЖНО!

13 март 2020 16:06, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 71

Уважаеми ученици и родители,

Със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 29.03.2020 г.

Ще бъдат използвани различни форми за обучение в електронна среда.

« предишнаследваща »


 