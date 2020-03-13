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СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 71 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 71

Уважаеми ученици и родители,

Със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 29.03.2020 г.

Ще бъдат използвани различни форми за обучение в електронна среда.