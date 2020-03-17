Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.03.2020г.(Вторник) до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Патриарх Евтимий" и Блоковата част на кв „Клуцохор„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.