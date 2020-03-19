Прекъсване на водоподаването на с. Бяла

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 19

Днес 19.03 /четвъртък/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването на село Бяла от 09.00ч. до 15.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.