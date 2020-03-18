Прекъсване на водоподаването в част от с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 16

Днес 18.03 /сряда/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в ниската част на селото до 12.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.