Срокът за премахване на незаконните гаражи няма да важи в периода на извънредно положение

Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 9

Срокът за премахването на незаконните гаражи няма да важи за периода на обявеното извънредно положение. Това обяви кметът Стефан Радев във връзка с дадени разписания на собственици на гаражи за премахването в срок от един месец. Гражданите ще бъдат информирани от кога отново ще започне да тече посоченият срок.

17.03.2020 г.