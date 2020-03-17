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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временна помяна в разписанието на някои автобуси в Сливен

17 март 2020 16:29, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
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Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), в Сливен се редуцират курсовете в градския транспорт, както следва:

 

1. по линия №11 от 8,00ч. до 16,00 ч. се изпълняват с интервал 20 мин'

 

2. по линия №116 от 9,00 до 16,00 ч. на 15 мин;

 

3. по линия №201 от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 20 мин.

 

В останалите часове курсовете се изпълняват по разписание.

 

Информация на "Пътнически превози"-Сливен

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