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„СБР-Котел “ ЕООД преустанови плановия прием на пациенти

19 март 2020 10:31, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 17 минути, брой четения: 8

Уважаеми дами и господа, информираме Ви , че „СБР-Котел “ ЕООД преустанови плановия прием на пациенти , считано от 17.03.2020 г.

В ситуация на епидемиологична обстановка, като лечебно заведение ,сме длъжни да предпазим своите пациенти , както и здравето на нашите служители.

При промяна в обстоятелствата на така създадената ситуация и възобновяване на дейноста на болницата,ще ВИ информираме отново чрез интернет-страницата на болницата

 

ПАЗЕТЕ СЕ И ОСТАНЕТЕ ПО ДОМОВЕТЕ СИ!

 

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