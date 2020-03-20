Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.03.2020г.(петък) от 09:30 до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв.Клуцохор- в района на блоковете.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.