Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес 22.03 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в квартала до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.