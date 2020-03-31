Разписание на часовете 5, 6 и 7 клас - онлайн обучение

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 37 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 17

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че в секция ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ има програма за учениците в 5, 6 и 7 клас за провеждане на онлайн обучение, считано от 30.03.2020 г.