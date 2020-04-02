МАЛКОТО ОЗНАЧАВА НАИСТИНА МНОГО!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 36 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 15

Четвъртокласниците при СУ „Йордан Йовков“ – Сливен също се включиха в инициативата „Всичко ще се оправи!“

Малките творци рисуваха на тема „Морско дъно“ и „Животът край езерата и блатата“.

Те призовават да си останем в къщи сега, за да можем след това да се насладим на тези природни красоти. Да бъдем единни и доброто да победи!

Снимки