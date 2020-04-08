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КАСОВ ОТЧЕТ 1.01.2020 - 31.03.2020 Г.

08 април 2020 22:46, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 19

На общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов", провело се на 8.04.2020 г. , главният счетоводител представи касов отчет за първото тримесечие на годината.

Файлове

Касов отчет 1.01.- 31.03. 2020 г. [665KB]

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