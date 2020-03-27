Прекъсване на водоподаването на с. Бяла

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 13

Днес 27.03 /петък/ поради възникнала авария е прекъснато водоподаването на село Бяла до 17.00 ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.