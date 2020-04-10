Прекъсване на водоподаването на с. Гергевец.

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт до 15.30 .часа на 10.04.2020 г. Петък/ е прекъснато водоподаването на с. Гергевец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.