Прекъсване на водоподаването на кв. Даме Груев.

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.04.2020г.(Петък) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Даме Груев" от 09:30ч. до 15.30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.