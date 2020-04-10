Проект "Образование за утрешния ден"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 22 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 6

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КРЪСТОСЛОВИЦИ:

Участниците в групата „Уча и играя на компютъра“ по проект „Образование за утрешния ден“ с ръководител г-жа Йорданка Стефанова продължават да трупат знания, въпреки наложената дистанционна форма на работа. Една от темите, по която те работиха е: „Моята кръстословица“. Всяко едно от децата изработи в програмата MS Word и Paint ребус, по начин, който на него му харесва – едни чрез въпроси, други – чрез картинки. Кръстословиците са красиви, интересни и забавни. Любителите на ребуси могат да проверят своите знания, бързина и досетливост. Приятно решаване!

Снимки