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В ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ“ - ОЛЕКОТЕНА ПРОГРАМА ПРЕЗ СТРАСТНАТА СЕДМИЦА

10 април 2020 21:40, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 13 минути, брой четения: 15
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Със заповед на министъра на образованието и науката за Великденска ваканция са обявени дните от 17 април до 20 април включително. В предстоящата седмица от 13 до 16 април учебните занятия ще се провеждат дистанционно с облекчена програма. В прикачения файл можете да видите графика за провеждане на учебните часове.

Пожелаваме на всички вас много здраве и светли празнични дни!

Файлове

grafik [261KB]

Portable Document Format File

zapoved [366KB]

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